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Ist es möglich dank der Zeitdilatation die gesamte Milchstraße innerhalb eines Menschenlebens zu durchqueren?

Die Zeitdilatation ist ein Phänomen, das aus der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein folgt. Danach gehen Uhren, die sich relativ zum Beobachter bewegen, langsamer als Uhren, die relativ zum Beobachter ruhen. Dieser Effekt ist umso größer, je näher die Geschwindigkeit der bewegten Uhren an der Lichtgeschwindigkeit liegt. Für einen Raumflug bedeutet dies, dass in einem Raumschiff die Uhren deutlich messbar langsamer gehen, wenn dieses mit einer Geschwindigkeit unterwegs ist, die - relativ zur Erde - der Lichtgeschwindigkeit zumindest nahe kommt. Doch ist der Effekt nicht so groß, dass man die gesamte Milchstraße mit einer Ausdehnung von über 100.000 Lichtjahren innerhalb von vielleicht 80 Jahren Bordzeit durchfliegen könnte. Ganz abgesehen davon wäre es heute technisch kaum möglich, eine so hohe Geschwindigkeit überhaupt erst zu erreichen. (ds/6. Juli 2023)

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