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Ist es möglich dank der Zeitdilatation die gesamte
Milchstraße innerhalb eines Menschenlebens zu durchqueren?
Die Zeitdilatation ist ein Phänomen, das aus der allgemeinen Relativitätstheorie
von Albert Einstein folgt. Danach gehen Uhren, die sich relativ zum Beobachter
bewegen, langsamer als Uhren, die relativ zum Beobachter ruhen. Dieser Effekt
ist umso größer, je näher die Geschwindigkeit der bewegten Uhren an der
Lichtgeschwindigkeit liegt. Für einen Raumflug bedeutet dies, dass in einem
Raumschiff die Uhren deutlich messbar langsamer gehen, wenn dieses mit einer
Geschwindigkeit unterwegs ist, die - relativ zur Erde - der Lichtgeschwindigkeit
zumindest nahe kommt. Doch ist der Effekt nicht so groß, dass man die gesamte
Milchstraße mit einer Ausdehnung von über 100.000 Lichtjahren innerhalb von
vielleicht 80 Jahren Bordzeit durchfliegen könnte. Ganz abgesehen davon wäre es
heute technisch kaum möglich, eine so hohe Geschwindigkeit überhaupt erst zu
erreichen.
(ds/6. Juli
2023)
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