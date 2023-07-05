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Kommt es vor, dass sich an Lagrange-Punkten auch natürliche
Himmelskörper aufhalten?
Ja, allerdings gilt das nur für stabile Lagrange-Punkte, an denen sich Körper
auch ohne Bahnkorrektur dauerhaft aufhalten können. Dies gilt für die die
Lagrange-Punkt L1, L2 und L3 nicht, dafür aber für die Lagrange-Punkte L4 und
L5. Diese beiden Lagrange-Punkte befinden sich jeweils am dritten Punkt eines
gleichseitigen Dreiecks, dessen Grundlinie die Verbindungslinie der beiden
großen Körper ist.
Das prominenteste Beispiel für natürliche Objekte, die sich an einem
Lagrange-Punkt aufhalten sind die Trojaner, die man auf der Bahn des Gasriesen
Jupiter findet und die dem Planeten entweder auf der Umlaufbahn vorauseilen oder
ihm nachfolgen.
(ds/5. Juli
2023)
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