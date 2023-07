Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kommt es vor, dass sich an Lagrange-Punkten auch natürliche Himmelskörper aufhalten? Ja, allerdings gilt das nur für stabile Lagrange-Punkte, an denen sich Körper auch ohne Bahnkorrektur dauerhaft aufhalten können. Dies gilt für die die Lagrange-Punkt L1, L2 und L3 nicht, dafür aber für die Lagrange-Punkte L4 und L5. Diese beiden Lagrange-Punkte befinden sich jeweils am dritten Punkt eines gleichseitigen Dreiecks, dessen Grundlinie die Verbindungslinie der beiden großen Körper ist. Das prominenteste Beispiel für natürliche Objekte, die sich an einem Lagrange-Punkt aufhalten sind die Trojaner, die man auf der Bahn des Gasriesen Jupiter findet und die dem Planeten entweder auf der Umlaufbahn vorauseilen oder ihm nachfolgen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.