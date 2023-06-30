Was hat es mit NGC 7319 und der teils hohen Rotverschiebung auf sich?

NGC 7319 ist eine Balkenspiralgalaxie im Sternbild Pegasus. Sie ist rund 300 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und Mitglied der Galaxiengruppe Stephans Quintett. Ihre Entfernung ist somit recht genau bekannt. Man hat - und vermutlich nimmt der Fragesteller darauf Bezug - vor einiger Zeit eine helle Röntgenquelle nicht unweit vom Zentrum der Galaxie mit einer ungewöhnlich hohen Rotverschiebung entdeckt. Vermutlich handelt es sich dabei aber nicht um ein Objekt im Hintergrund, sondern um ein Objekt, das gerade aus der Galaxie geschleudert wird.

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