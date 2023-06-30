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Was hat es mit NGC 7319 und der teils hohen Rotverschiebung
auf sich?
NGC 7319 ist eine Balkenspiralgalaxie im Sternbild Pegasus. Sie ist rund 300
Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und Mitglied der Galaxiengruppe
Stephans Quintett. Ihre Entfernung ist somit recht genau bekannt. Man hat - und
vermutlich nimmt der Fragesteller darauf Bezug - vor einiger Zeit eine helle
Röntgenquelle nicht unweit vom Zentrum der Galaxie mit einer ungewöhnlich hohen
Rotverschiebung entdeckt. Vermutlich handelt es sich dabei aber nicht um ein
Objekt im Hintergrund, sondern um ein Objekt, das gerade aus der Galaxie
geschleudert wird.
(ds/30. Juni
2023)
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