Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum kann ich eine Bewegung auf einem eine Lichtminute entfernten Ort erst nach einer Minute sehen? Weil das Licht genau diese Zeit benötigt, um von dem entfernten Ort auch zu uns zu gelangen. Und dieses Licht ist es nämlich, das uns die Information über die Bewegung erst vermittelt: Zu einem Zeitpunkt ist das Objekt noch an dem einen Ort, zum nächsten Zeitpunkt dann an einem anderen Ort. Von beiden Orten muss das Licht uns erst einmal erreichen, damit wir daraus auf die Bewegung schließen können. Die Information über die Bewegung kann uns somit auch nicht schneller erreichen, als das Licht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.