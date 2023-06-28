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Warum kann ich eine Bewegung auf einem eine Lichtminute
entfernten Ort erst nach einer Minute sehen?
Weil das Licht genau diese Zeit benötigt, um von dem entfernten Ort auch zu uns
zu gelangen. Und dieses Licht ist es nämlich, das uns die Information über die
Bewegung erst vermittelt: Zu einem Zeitpunkt ist das Objekt noch an dem einen
Ort, zum nächsten Zeitpunkt dann an einem anderen Ort. Von beiden Orten muss das
Licht uns erst einmal erreichen, damit wir daraus auf die Bewegung schließen
können. Die Information über die Bewegung kann uns somit auch nicht schneller
erreichen, als das Licht.
(ds/28. Juni
2023)
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