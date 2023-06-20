Warum rotiert alles im Universum?

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Das hängt mit der Entstehungsgeschichte von praktisch allen Strukturen im Universum zusammen: Wenn Gaswolken kollabieren wird durch die Erhaltung des Drehimpulses schon aus minimalen Drehungen eine immer schnellere Drehung - ein Phänomen, was man beispielsweise von Eiskunstläuferinnen kennt, die sich immer schneller um die eigene Achse drehen, wenn sie die Arme anziehen.
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