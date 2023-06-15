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Warum hat das Jahr zwölf Monate?

Der Fragesteller gibt zu bedenken, dass 13 Monate doch viel besser passen würden, da 365,25 geteilt durch 13 fast genau 28 Tage ergibt, also eine glatte Zahl. Warum es aber trotzdem zwölf Monate sind, hat einen einfach Grund: Die Monate orientierten sich ursprünglich am sichtbaren Verlauf des Mondes, also der Zeit, die von Neumond zu Neumond vergeht - man spricht auch vom synodischen Monat. Dieser dauert etwas mehr als 29,5 Tage. In ein Jahr passen davon 12,36. Im Laufe der Geschichte haben sich die Monatsbezeichnungen dann vom eigentlichen Mondlauf gelöst, geblieben aber sind die zwölf Monate.  (ds/15. Juni 2023)

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