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Müssen Flughöhe und Geschwindigkeit der ISS regelmäßig
korrigiert werden?
Ja, denn die Internationale Raumstation ISS umrundet die Erde zwar in einer Höhe
von rund 400 Kilometern, doch ist auch hier noch immer eine Restatmosphäre
vorhanden. Diese führt dazu, dass sich die Bahnhöhe der Raumstation im Laufe der
Zeit deutlich verringert. Würde man - etwa mithilfe von angedockten
Progress-Raumfrachtern - dem nicht entgegenwirken, würde die ISS irgendwann
abstürzen.
Im Schnitt findet ein solches "Anheben" des Orbits etwa einmal im Monat statt.
Allerdings gefährdet es die Sicherheit der ISS auch nicht, wenn darauf für
mehrere Monate verzichtet wird. Dies kann etwa dann sinnvoll sein, wenn
bestimmte Experimente laufen, die durch ein solches Manöver (und damit einem
Ende der Mikrogravitation) beeinträchtigt werden würden.
(ds/14. Juni
2023)
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