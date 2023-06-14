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Müssen Flughöhe und Geschwindigkeit der ISS regelmäßig korrigiert werden?

Ja, denn die Internationale Raumstation ISS umrundet die Erde zwar in einer Höhe von rund 400 Kilometern, doch ist auch hier noch immer eine Restatmosphäre vorhanden. Diese führt dazu, dass sich die Bahnhöhe der Raumstation im Laufe der Zeit deutlich verringert. Würde man - etwa mithilfe von angedockten Progress-Raumfrachtern - dem nicht entgegenwirken, würde die ISS irgendwann abstürzen.

Im Schnitt findet ein solches "Anheben" des Orbits etwa einmal im Monat statt. Allerdings gefährdet es die Sicherheit der ISS auch nicht, wenn darauf für mehrere Monate verzichtet wird. Dies kann etwa dann sinnvoll sein, wenn bestimmte Experimente laufen, die durch ein solches Manöver (und damit einem Ende der Mikrogravitation) beeinträchtigt werden würden. (ds/14. Juni 2023)

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