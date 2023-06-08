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Welche Instrumente der beiden Voyager-Sonden sind noch
aktiv?
Die noch aktiven Instrumente der beiden Voyager-Sonden messen die
"Umgebungsbedingungen" in den äußeren Bereichen des Sonnensystems. Das ist vor
allem deshalb interessant, weil die Sonden inzwischen Regionen erreicht haben,
die sich deutlich von den inneren Bereichen des Sonnensystems unterscheiden
sollten: So werden Strahlung, Partikel der kosmischen Strahlung und auch
Magnetfelder gemessen.
Bei beiden Sonden sind noch die Instrumente Cosmic Ray Subsystem,
Low-Energy Charged Particles, Magnetometer und das Plasma Wave
Subsystem aktiv, bei Voyager 2 zudem zusätzlich das Instrument
Plasma Science.
(ds/8. Juni
2023)
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