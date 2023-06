Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort In welcher Richtung befindet sich der Große Attraktor? Als "Großen Attaktor" bezeichnet man eine Massenansammlung, die die Bewegung der Galaxien in einem großen Umkreis beeinflusst. Es handelt sich um einen Galaxien-Superhaufen und eine der größten gravitativ gebundenen Strukturen im Universum. Das Schwerkraftzentrum des Großen Attraktors befindet sich in Richtung der Sternbilder Winkelmaß und Südliches Dreieck und ist im sichtbaren Bereich des Lichts praktisch vollständig durch die Milchstraße verdeckt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.