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In welcher Richtung befindet sich der Große Attraktor?
Als "Großen Attaktor" bezeichnet man eine Massenansammlung, die die Bewegung der
Galaxien in einem großen Umkreis beeinflusst. Es handelt sich um einen
Galaxien-Superhaufen und eine der größten gravitativ gebundenen Strukturen im
Universum. Das Schwerkraftzentrum des Großen Attraktors befindet sich in
Richtung der Sternbilder Winkelmaß und Südliches Dreieck und ist im sichtbaren
Bereich des Lichts praktisch vollständig durch die Milchstraße verdeckt.
(ds/7. Juni
2023)
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