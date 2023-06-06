Inwiefern hat die Relativitätstheorie Schwarze Löcher vorausgesagt?

Nachdem Albert Einstein seine Allgemeine Relativitätstheorie formuliert hatte, entwickelte Karl Schwarzschild bald darauf eine Lösung für deren Feldgleichungen, die sogenannte Schwarzschild-Metrik. Sie beschreibt das Gravitationsfeld einer homogenen, nicht geladenen und nicht rotierenden Kugel und erlaubte damit auch die Berechnung von sehr speziellen Objekten, die man später als Schwarze Löcher bezeichnete. Der Name "Schwarzes Loch" wurde allerdings erst rund ein halbes Jahrhundert später geprägt.

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