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Inwiefern hat die Relativitätstheorie Schwarze Löcher
vorausgesagt?
Nachdem Albert Einstein seine Allgemeine Relativitätstheorie formuliert hatte,
entwickelte Karl Schwarzschild bald darauf eine Lösung für deren
Feldgleichungen, die sogenannte Schwarzschild-Metrik. Sie beschreibt das
Gravitationsfeld einer homogenen, nicht geladenen und nicht rotierenden Kugel
und erlaubte damit auch die Berechnung von sehr speziellen Objekten, die man
später als Schwarze Löcher bezeichnete. Der Name "Schwarzes Loch" wurde
allerdings erst rund ein halbes Jahrhundert später geprägt.
(ds/6. Juni
2023)
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