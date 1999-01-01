Kann man leicht verständlich erklären, warum laut Hawking einem Schwarzen Loch doch etwas entkommen kann?

Leicht verständlich wohl eher nicht, da die sogenannte "Hawking-Strahlung" ein quantenmechanischer Effekt ist. Diese von Hawking postulierte, aber bislang nicht nachgewiesene Strahlung könnte dazu führen, dass Schwarze Löcher über einen sehr langen Zeitraum hinweg Masse verlieren.

Dabei geht man von einem Vakuumzustand aus, in dem gemäß Heisenbergs Unschärferelation ständig virtuelle Paare aus Materie und Antimaterieteilchen entstehen und wieder verschwinden. Durch die starke Gravitationskraft des Schwarzen Loches kann es nun passieren, dass diese Paare getrennt werden und ein Teilchen ins Schwarze Loch fällt, während das andere ins All entkommt.

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