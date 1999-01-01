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Kann man leicht verständlich erklären, warum laut Hawking
einem Schwarzen Loch doch etwas entkommen kann?
Leicht verständlich wohl eher nicht, da die sogenannte "Hawking-Strahlung" ein
quantenmechanischer Effekt ist. Diese von Hawking postulierte, aber bislang
nicht nachgewiesene Strahlung könnte dazu führen, dass Schwarze Löcher über
einen sehr langen Zeitraum hinweg Masse verlieren.
Dabei geht man von einem Vakuumzustand aus, in dem gemäß Heisenbergs
Unschärferelation ständig virtuelle Paare aus Materie und Antimaterieteilchen
entstehen und wieder verschwinden. Durch die starke Gravitationskraft des
Schwarzen Loches kann es nun passieren, dass diese Paare getrennt werden und ein
Teilchen ins Schwarze Loch fällt, während das andere ins All entkommt.
(ds/12-. Mai
2023)
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