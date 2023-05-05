Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Korreliert die Größe einer Galaxie mit der Größe des zentralen Schwarzen Lochs?

In nahezu jeder Galaxie befindet sich im Zentrum ein gewaltiges Schwarzes Loch. Die Massen dieser zentralen Schwarzen Löcher unterscheiden sich deutlich, genau wie die stellaren Massen der Galaxien. Die führt natürlich zu der Frage, ob es irgendeine Korrelation zwischen der Masse von Galaxie und Schwarzem Loch gibt. Tatsächlich deuten Beobachtungen darauf hin, dass dies der Fall ist: Je massereicher das Schwarze Loch, desto mehr Sterne gibt es in ihr.

Allerdings ist sich die Wissenschaft nicht sicher, warum das eigentlich der Fall ist, denn schließlich "weiß" das Schwarze Loch ja nicht, wie massereich die Galaxie um es herum ist. Mögliche Gründe sind etwa eine Beeinflussung der Sternentstehung beispielsweise durch vom Schwarzen Loch ausgehende Jets, ein gemeinsames Wachsen der stellaren Population und des Schwarzen Loch aus demselben Vorrat an Gas oder auch ein einfacher statistischer Effekt, zu dem es kommen kann, wenn große Galaxien durch wiederholte Verschmelzungen kleinerer Galaxien entstehen. (ds/5. Mai 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.