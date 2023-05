Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Korreliert die Größe einer Galaxie mit der Größe des zentralen Schwarzen Lochs? In nahezu jeder Galaxie befindet sich im Zentrum ein gewaltiges Schwarzes Loch. Die Massen dieser zentralen Schwarzen Löcher unterscheiden sich deutlich, genau wie die stellaren Massen der Galaxien. Die führt natürlich zu der Frage, ob es irgendeine Korrelation zwischen der Masse von Galaxie und Schwarzem Loch gibt. Tatsächlich deuten Beobachtungen darauf hin, dass dies der Fall ist: Je massereicher das Schwarze Loch, desto mehr Sterne gibt es in ihr. Allerdings ist sich die Wissenschaft nicht sicher, warum das eigentlich der Fall ist, denn schließlich "weiß" das Schwarze Loch ja nicht, wie massereich die Galaxie um es herum ist. Mögliche Gründe sind etwa eine Beeinflussung der Sternentstehung beispielsweise durch vom Schwarzen Loch ausgehende Jets, ein gemeinsames Wachsen der stellaren Population und des Schwarzen Loch aus demselben Vorrat an Gas oder auch ein einfacher statistischer Effekt, zu dem es kommen kann, wenn große Galaxien durch wiederholte Verschmelzungen kleinerer Galaxien entstehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.