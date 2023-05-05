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Korreliert die Größe einer Galaxie mit der Größe des
zentralen Schwarzen Lochs?
In nahezu jeder Galaxie befindet sich im Zentrum ein gewaltiges Schwarzes Loch.
Die Massen dieser zentralen Schwarzen Löcher unterscheiden sich deutlich, genau
wie die stellaren Massen der Galaxien. Die führt natürlich zu der Frage, ob es
irgendeine Korrelation zwischen der Masse von Galaxie und Schwarzem Loch gibt.
Tatsächlich deuten Beobachtungen darauf hin, dass dies der Fall ist: Je
massereicher das Schwarze Loch, desto mehr Sterne gibt es in ihr.
Allerdings ist sich die Wissenschaft nicht sicher, warum das eigentlich der Fall
ist, denn schließlich "weiß" das Schwarze Loch ja nicht, wie massereich die
Galaxie um es herum ist. Mögliche Gründe sind etwa eine Beeinflussung der
Sternentstehung beispielsweise durch vom Schwarzen Loch ausgehende Jets, ein
gemeinsames Wachsen der stellaren Population und des Schwarzen Loch aus
demselben Vorrat an Gas oder auch ein einfacher statistischer Effekt, zu dem es
kommen kann, wenn große Galaxien durch wiederholte Verschmelzungen kleinerer
Galaxien entstehen.
(ds/5. Mai
2023)
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