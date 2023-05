Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche realistische Chance hat ein SETI-Projekt überhaupt? Könnten uns angesichts der Sendeleistung andere Zivilisationen überhaupt bemerken? Viele in der Wissenschaft dürften der Ansicht sein, dass es durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass sich auch an anderen Stellen im Universum einmal Leben entwickelt hat bzw. Leben entwickelt oder Leben entwickeln wird - es gibt einfach zu viele Planeten, Sterne und Galaxien da draußen, als dass es realistisch ist, dass tatsächlich nur auf der Erde Leben entstanden ist. Doch nun kommt das Problem: Könnten wir mit diesem Leben auch in Kontakt treten? In eine Antwort spielen die unterschiedlichsten Aspekte mit hinein, die vom Fragesteller angesprochene Sendeleistung ist dabei nur einer davon. Entscheidend ist zum Beispiel, dass beide Zivilisationen zur richtigen Zeit auf einem vergleichbaren Entwicklungsstand sind: So wäre eine Nachricht von Außerirdischen, die wir heute vielleicht entdecken würden, noch vor wenigen Jahrzehnten unbemerkt geblieben. Das "Fenster" für die Kommunikation zweier Zivilisationen kann also - schon unabhängig von der Entfernung - sehr klein sein. Hinzu kommt dann natürlich auch die Entfernung, die mögliche Sendeleistung und die Antennen, die der Gegenseite zur Verfügung stehen - und natürlich auch die verwendete Technik. Doch wenn es eine Zivilisation geben sollte, die mit der unsrigen vergleichbar ist, dann versuchen vielleicht auch dort Forschende nach Signalen anderer Spezies im All zu suchen. Und dann bestünde vielleicht die Chance, dass unsere Nachricht auch ankommt. Sehr wahrscheinlich ist dies aus heutiger Sicht nicht, aber sicher ist auch: Wenn man nicht sucht, dann findet man garantiert nichts. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.