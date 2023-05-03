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Welche realistische Chance hat ein SETI-Projekt überhaupt?
Könnten uns angesichts der Sendeleistung andere Zivilisationen überhaupt
bemerken?
Viele in der Wissenschaft dürften der Ansicht sein, dass es durchaus nicht
unwahrscheinlich ist, dass sich auch an anderen Stellen im Universum einmal
Leben entwickelt hat bzw. Leben entwickelt oder Leben entwickeln wird - es gibt
einfach zu viele Planeten, Sterne und Galaxien da draußen, als dass es
realistisch ist, dass tatsächlich nur auf der Erde Leben entstanden ist.
Doch nun kommt das Problem: Könnten wir mit diesem Leben auch in Kontakt treten?
In eine Antwort spielen die unterschiedlichsten Aspekte mit hinein, die vom
Fragesteller angesprochene Sendeleistung ist dabei nur einer davon. Entscheidend
ist zum Beispiel, dass beide Zivilisationen zur richtigen Zeit auf einem
vergleichbaren Entwicklungsstand sind: So wäre eine Nachricht von
Außerirdischen, die wir heute vielleicht entdecken würden, noch vor wenigen
Jahrzehnten unbemerkt geblieben. Das "Fenster" für die Kommunikation zweier
Zivilisationen kann also - schon unabhängig von der Entfernung - sehr klein
sein.
Hinzu kommt dann natürlich auch die Entfernung, die mögliche Sendeleistung und
die Antennen, die der Gegenseite zur Verfügung stehen - und natürlich auch die
verwendete Technik. Doch wenn es eine Zivilisation geben sollte, die mit der
unsrigen vergleichbar ist, dann versuchen vielleicht auch dort Forschende nach
Signalen anderer Spezies im All zu suchen. Und dann bestünde vielleicht die
Chance, dass unsere Nachricht auch ankommt. Sehr wahrscheinlich ist dies aus
heutiger Sicht nicht, aber sicher ist auch: Wenn man nicht sucht, dann findet
man garantiert nichts.
(ds/3. Mai
2023)
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