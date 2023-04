Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die Pluto Sonde New Horizons soll den Sternenhintergrund doppelt so hell wie irdische Teleskope gesehen haben. Hat das Einfluss auf die Menge der Dunklen Materie? Mit der Plutosonde New Horizons wurde tatsächlich eine spannende Beobachtung gemacht: Die Sonde hat nämlich das sogenannte "optische extragalaktische Hintergrundlicht" gemessen. Es handelt sich dabei um eine Strahlung, die nicht von bestimmten Galaxien oder Sternen stammt, sondern um das diffuse Hintergrundleuchten praktisch aller Galaxien. Die Beobachtung dieses Lichts von der Erde aus ist im Optischen schwierig, da beispielsweise der Staub im Sonnensystem Licht der Sonne reflektiert und die Beobachtungen beeinflusst. Ein Team hat deshalb die Sonde New Horizons genutzt, die sich in den äußeren Bereichen des Sonnensystems befindet und 2015 an Pluto vorübergeflogen war. Das Leuchten war deutlich heller, als es Berechnungen über den Wert ergaben, die auf Grundlage von Beobachtungen des Weltraumteleskops Hubble von entfernten Galaxien gemacht wurden. Das ist ein faszinierendes Resultat, was natürlich noch weiter untersucht werden muss, bevor man daraus Schlüsse zieht: Denkbar wäre zahlreiche Gründe für die Diskrepanz - etwa eine fehlerhafte Auswertung der Daten von New Horizons oder auch das Vorhandensein von Galaxien, die so leuchtschwach sind, dass Hubble sie gerade nicht mehr sehen kann, die aber trotzdem etwas zum diffusen Hintergrundlicht beitragen können. Beobachtungen des neuen Weltraumteleskops James Webb könnten hier aber vielleicht bald Klarheit bringen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.