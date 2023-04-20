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Einige Planeten haben Ringe. Gibt es auch Sterne mit
Ringen?
Bei den Ringen um Planeten handelt es sich um Bereiche mit kleinen Eis- und
Staubpartikeln, die in der Äquatorebene des Planeten liegen und im Vergleich zu
ihrer Ausdehnung nur eine sehr geringe Dicke haben. Wie sie genau entstanden
sind, weiß man nicht, verantwortlich dafür könnte aber beispielsweise ein
auseinandergebrochener Mond sein.
Die Antwort, ob nun auch Sterne "Ringe" haben können, hängt etwas davon
ab, was genau man unter einem Ring versteht - denn schließlich sind auch die
Ringe um Planeten sehr unterschiedlich und nicht alle sichtbar: Auch um Sterne
gibt es Scheiben aus Gas und Staub, insbesondere um junge Sterne. Aber auch um
ältere Sonnen findet man Gürtel, in denen kein Planet, sondern eine große Menge
an kleineren Objekten kreist - in unserem Sonnensystem etwa der Kuipergürtel
oder der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter.
(ds/20. April
2023)
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