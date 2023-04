Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Einige Planeten haben Ringe. Gibt es auch Sterne mit Ringen? Bei den Ringen um Planeten handelt es sich um Bereiche mit kleinen Eis- und Staubpartikeln, die in der Äquatorebene des Planeten liegen und im Vergleich zu ihrer Ausdehnung nur eine sehr geringe Dicke haben. Wie sie genau entstanden sind, weiß man nicht, verantwortlich dafür könnte aber beispielsweise ein auseinandergebrochener Mond sein. Die Antwort, ob nun auch Sterne "Ringe" haben können, hängt etwas davon ab, was genau man unter einem Ring versteht - denn schließlich sind auch die Ringe um Planeten sehr unterschiedlich und nicht alle sichtbar: Auch um Sterne gibt es Scheiben aus Gas und Staub, insbesondere um junge Sterne. Aber auch um ältere Sonnen findet man Gürtel, in denen kein Planet, sondern eine große Menge an kleineren Objekten kreist - in unserem Sonnensystem etwa der Kuipergürtel oder der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.