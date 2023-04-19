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Ist der Satellit Vanguard 1 noch immer in der Umlaufbahn?
Ja. Vanguard 1 wurde am 17. März 1958 gestartet und war der vierte
Satellit, der in eine Erdumlaufbahn geschickt wurde. Er hat nur einen
Durchmesser von rund 15 Zentimetern. Vanguard 1 umrundet die Erde bis
heute und wird dies wohl auch noch viele weitere Jahrzehnte tun. Er ist das
älteste von Menschenhand geschaffene Objekt, das sich immer noch im Weltraum
befindet. Der Kontakt zu Vanguard 1 ist allerdings bereits 1964
abgebrochen.
(ds/19. April
2023)
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