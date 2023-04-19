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Ist der Satellit Vanguard 1 noch immer in der Umlaufbahn?

Ja. Vanguard 1 wurde am 17. März 1958 gestartet und war der vierte Satellit, der in eine Erdumlaufbahn geschickt wurde. Er hat nur einen Durchmesser von rund 15 Zentimetern. Vanguard 1 umrundet die Erde bis heute und wird dies wohl auch noch viele weitere Jahrzehnte tun. Er ist das älteste von Menschenhand geschaffene Objekt, das sich immer noch im Weltraum befindet. Der Kontakt zu Vanguard 1 ist allerdings bereits 1964 abgebrochen. (ds/19. April 2023)

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