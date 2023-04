Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es nicht einfacher, den Orbit der Erde zu verändern, sollte die Sonne zu heiß werden, statt die gesamte Menschheit umzusiedeln? Ein "Hitzeproblem" mit unserer Sonne werden wir vermutlich bereits in einigen hundert Millionen Jahren bekommen, aber spätestens dann, wenn sich unsere Sonne zum Roten Riesen ausdehnt, was erst in rund fünf Milliarden Jahren der Fall sein dürfte. Wie sich bis dahin die Technologie weiterentwickelt hat, lässt sich kaum vorhersagen. Man könnte sich heute theoretische Möglichkeiten überlegen, mit welchen technischen Vorrichtungen oder Kniffen man eine Bahnänderung der Erde erreichen könnte. Eines ist klar: Einfach ist das nicht, weil die Erde sehr massereich und schnell ist. Ob da nicht eine Umsiedelung der Menschheit problemloser zu bewerkstelligen wäre, ist also durchaus eine berechtigte Frage. Es könnte beispielsweise "einfacher" sein, den Mars in gewisser Weise bewohnbar zu machen. Ein entscheidender Punkt ist vielleicht auch, dass die Erde in ferner Zukunft auch noch "lebenswert" sein müsste, damit es sich überhaupt lohnt sie zu retten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.