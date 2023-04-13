Fällt ein Hammer auf dem Mond langsamer als der gleiche Hammer auf der Erde?

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Ja. Entscheidend ist die jeweilige Schwerebeschleunigung: Auf der Erde beträgt diese 9,81 m/s², auf dem Mond 1,6 m/s². Wenn man nun den Luftwiderstand außer Acht lässt, bedeutet dies, dass ein Gegenstand im freien Fall auf der Erde pro Sekunde 9,81 m/s schneller wird. Auf dem Mond hingegen sind es nur 1,6 m/s.
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