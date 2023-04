Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was würde mit der ISS-Besatzung passieren, wenn die Menschheit durch eine globale Katastrophe vernichtet würde? Diese Frage dürfte Stoff für mindestens einen Science-Fiction-Film bieten - für den ich aktuell aber kein realistisches Happy End sehen würde: Die Internationale Raumstation ISS ist nicht autark, also auf ständigen Nachschub von der Erde angewiesen. Dies betrifft Nahrungsmittel, aber auch Treibstoff, der benötigt wird, um die Station im Erdorbit zu halten. Die ISS verliert nämlich ständig an Höhe und muss regelmäßig durch das Zünden von Triebwerken angehoben werden. Ist dafür kein Treibstoff mehr vorhanden, wird sie irgendwann unkontrolliert in die Erdatmosphäre eintreten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.