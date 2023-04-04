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Was würde mit der ISS-Besatzung passieren, wenn die
Menschheit durch eine globale Katastrophe vernichtet würde?
Diese Frage dürfte Stoff für mindestens einen Science-Fiction-Film bieten - für
den ich aktuell aber kein realistisches Happy End sehen würde: Die
Internationale Raumstation ISS ist nicht autark, also auf ständigen Nachschub
von der Erde angewiesen. Dies betrifft Nahrungsmittel, aber auch Treibstoff, der
benötigt wird, um die Station im Erdorbit zu halten. Die ISS verliert nämlich
ständig an Höhe und muss regelmäßig durch das Zünden von Triebwerken angehoben
werden. Ist dafür kein Treibstoff mehr vorhanden, wird sie irgendwann
unkontrolliert in die Erdatmosphäre eintreten.
(ds/4. April
2023)
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