Könnte es nicht für Dunkle Materie und Dunkle Energie dieselbe Erklärung geben?

Dunkle Materie und Dunkle Energie sind zwar beide "dunkel", unterscheiden sich aber grundsätzlich: Die Dunkle Materie sorgt für zusätzliche gravitative Anziehungskraft in Strukturen wie Galaxien oder Galaxienhaufen, während die Dunkle Energie für eine beschleunigte Ausdehnung des Universums sorgt. Natürlich kann es sein, dass die Entdeckung einer "neuen Physik" dazu führt, dass man damit beide Phänomene erklären kann. Dass es sich um ein und dasselbe Phänomen handelt, erscheint allerdings eher unwahrscheinlich.

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