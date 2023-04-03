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Könnte es nicht für Dunkle Materie und Dunkle Energie
dieselbe Erklärung geben?
Dunkle Materie und Dunkle Energie sind zwar beide "dunkel", unterscheiden sich
aber grundsätzlich: Die Dunkle Materie sorgt für zusätzliche gravitative
Anziehungskraft in Strukturen wie Galaxien oder Galaxienhaufen, während die
Dunkle Energie für eine beschleunigte Ausdehnung des Universums sorgt. Natürlich
kann es sein, dass die Entdeckung einer "neuen Physik" dazu führt, dass man
damit beide Phänomene erklären kann. Dass es sich um ein und dasselbe Phänomen
handelt, erscheint allerdings eher unwahrscheinlich.
(ds/3. April
2023)
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