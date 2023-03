Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es sein, dass man bei einem konstanten Flug in eine Richtung im Universum wieder am Ausgangsort ankommt? Auf der Erde funktioniert es: Fährt, wandert und schwimmt man immer "geradeaus", kommt man irgendwann wieder an seinem Ausgangspunkt an. Wäre dies theoretisch auch in einem gekrümmten Universum möglich, wenn man nur lange genug in eine Richtung fliegt? Die Antwort dürfte "nein" sein: Man kann zwar nicht ausschließen, dass das Universum tatsächlich gekrümmt ist, eine "Umrundung" des Universums analog zur Erde als theoretisch möglich sein müsste. Nach aktuellen Beobachtungen würde sich diese Krümmung allerdings erst auf einer Größenordnung bemerkbar machen, die sehr viel größer ist als das uns zugängliche Universum. Da wir maximal mit Lichtgeschwindigkeit reisen können und sich unser Universum immer weiter - und dank Dunkler Energie zudem beschleunigt - ausdehnt, wäre eine Umrundung nicht zu schaffen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.