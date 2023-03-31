|
|
Könnte es sein, dass man bei einem konstanten Flug in
eine Richtung im Universum wieder am Ausgangsort ankommt?
Auf der Erde funktioniert es: Fährt, wandert und schwimmt man immer "geradeaus",
kommt man irgendwann wieder an seinem Ausgangspunkt an. Wäre dies theoretisch
auch in einem gekrümmten Universum möglich, wenn man nur lange genug in eine
Richtung fliegt?
Die Antwort dürfte "nein" sein: Man kann zwar nicht ausschließen, dass das
Universum tatsächlich gekrümmt ist, eine "Umrundung" des Universums analog zur
Erde als theoretisch möglich sein müsste. Nach aktuellen Beobachtungen würde
sich diese Krümmung allerdings erst auf einer Größenordnung bemerkbar machen,
die sehr viel größer ist als das uns zugängliche Universum. Da wir maximal mit
Lichtgeschwindigkeit reisen können und sich unser Universum immer weiter - und
dank Dunkler Energie zudem beschleunigt - ausdehnt, wäre eine Umrundung nicht zu
schaffen.
(ds/31. März
2023)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|