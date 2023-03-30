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Stand die Erde bzw. ihr Kern schon einmal still?
Davon ist nicht auszugehen, auch wenn insbesondere die Rotation des festen
Erdkerns in den letzten Monaten Schlagzeilen gemacht hat, zumindest in
bestimmten sozialen Medien. Hintergrund war eine Studie zur Rotation des festen
Erdkerns in Bezug auf den Erdmantel. Dass der feste Erdkern und der Erdmantel
unterschiedlich schnell rotieren können, liegt an einer flüssigen Schicht über
dem festen Erdkern, die eine Entkopplung der Rotation ermöglicht.
Offenbar schwankt die Geschwindigkeit, mit der sich der feste Erdkern dreht -
manchmal rotiert er schneller als der darüber liegende Rest, manchmal langsamer.
In der Studie wurde darauf hingewiesen, dass sich nach den jüngsten Daten die
Rotation des festen Kerns verlangsamt hat und es gegenwärtig keinen Unterschied
zur Rotation des Mantels gibt. Der Unterschied ist also null. Das bedeutet
natürlich nicht, dass die Rotation insgesamt gestoppt hat, wie das manchmal
interpretiert wurde.
(ds/30. März
2023)
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