Stand die Erde bzw. ihr Kern schon einmal still? Davon ist nicht auszugehen, auch wenn insbesondere die Rotation des festen Erdkerns in den letzten Monaten Schlagzeilen gemacht hat, zumindest in bestimmten sozialen Medien. Hintergrund war eine Studie zur Rotation des festen Erdkerns in Bezug auf den Erdmantel. Dass der feste Erdkern und der Erdmantel unterschiedlich schnell rotieren können, liegt an einer flüssigen Schicht über dem festen Erdkern, die eine Entkopplung der Rotation ermöglicht. Offenbar schwankt die Geschwindigkeit, mit der sich der feste Erdkern dreht - manchmal rotiert er schneller als der darüber liegende Rest, manchmal langsamer. In der Studie wurde darauf hingewiesen, dass sich nach den jüngsten Daten die Rotation des festen Kerns verlangsamt hat und es gegenwärtig keinen Unterschied zur Rotation des Mantels gibt. Der Unterschied ist also null. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Rotation insgesamt gestoppt hat, wie das manchmal interpretiert wurde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.