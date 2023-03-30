Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Stand die Erde bzw. ihr Kern schon einmal still?

Davon ist nicht auszugehen, auch wenn insbesondere die Rotation des festen Erdkerns in den letzten Monaten Schlagzeilen gemacht hat, zumindest in bestimmten sozialen Medien. Hintergrund war eine Studie zur Rotation des festen Erdkerns in Bezug auf den Erdmantel. Dass der feste Erdkern und der Erdmantel unterschiedlich schnell rotieren können, liegt an einer flüssigen Schicht über dem festen Erdkern, die eine Entkopplung der Rotation ermöglicht.

Offenbar schwankt die Geschwindigkeit, mit der sich der feste Erdkern dreht - manchmal rotiert er schneller als der darüber liegende Rest, manchmal langsamer. In der Studie wurde darauf hingewiesen, dass sich nach den jüngsten Daten die Rotation des festen Kerns verlangsamt hat und es gegenwärtig keinen Unterschied zur Rotation des Mantels gibt. Der Unterschied ist also null. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Rotation insgesamt gestoppt hat, wie das manchmal interpretiert wurde. (ds/30. März 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.