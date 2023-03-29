Wenn das Universum eine Form hat, lässt sich dann auch ein räumlicher Mittelpunkt definieren?

Nein, zumindest nicht in unserer wahrnehmbaren räumlichen Wirklichkeit. Wenn man über Formen des Universums spricht, stellt man sich zur Veranschaulichung dreidimensionale Körper wie beispielsweise eine Kugel vor. Diese Vorstellung ist allerdings nur eine um eine Dimension reduzierte Vorstellung der Welt, in der wir als "Flächentierchen" auf der Kugeloberfläche leben würden. Für uns Flächentierchen wäre die Welt zwar gekrümmt, wir würden aber trotzdem nicht erfassen können, dass wir auf einer Kugeloberfläche leben und könnten auch keinen Mittelpunkt ausmachen.

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