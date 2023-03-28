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Gibt es Planeten, die sich überhaupt nicht um die eigene
Achse drehen?
Bislang kennt man keine und da man davon ausgeht, dass Planeten in einer
rotierenden Scheibe um einen jungen Stern entstehen, fällt es auch sehr schwer,
sich Umstände auszumahlen, die dies ermöglichen würden. Es gibt in unserer
unmittelbaren Nachbarschaft allerdings ein Beispiel für eine sehr langsame
Rotation um die eigene Achse: So benötigt die Venus für eine Drehung 243 Tage.
Die Drehung ist zudem retrograd, also umgekehrt der im Sonnensystem
vorherrschenden Drehrichtung der Planeten. Warum das so ist, weiß man nicht. Man
könnte sich dies aber beispielsweise mit einer gewaltigen Kollision erklären.
(ds/28. März
2023)
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