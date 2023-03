Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Planeten, die sich überhaupt nicht um die eigene Achse drehen? Bislang kennt man keine und da man davon ausgeht, dass Planeten in einer rotierenden Scheibe um einen jungen Stern entstehen, fällt es auch sehr schwer, sich Umstände auszumahlen, die dies ermöglichen würden. Es gibt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft allerdings ein Beispiel für eine sehr langsame Rotation um die eigene Achse: So benötigt die Venus für eine Drehung 243 Tage. Die Drehung ist zudem retrograd, also umgekehrt der im Sonnensystem vorherrschenden Drehrichtung der Planeten. Warum das so ist, weiß man nicht. Man könnte sich dies aber beispielsweise mit einer gewaltigen Kollision erklären. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.