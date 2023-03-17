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Aus welcher Richtung müssten Außerirdische auf unser
Sonnensystem schauen, damit sie einen Transit von Jupiter oder der Erde
beobachten könnten?
Die Ebene, in der sich die Erde um die Sonne bewegt, bezeichnet man als
Ekliptikebene, die Ekliptik ist die scheinbare Bahn der Sonne an unserem Himmel.
Auch alle anderen Planeten des Sonnensystems befinden sich ungefähr in dieser
Ebene, weshalb sie sich im Bereich rund um die Ekliptik beobachten lassen. Hier
finden sich auch die Sternbilder des Tierkreises.
Um nun eines Transits eines Planeten unseres Sonnensystems vor der Sonne
beobachten zu können, sollte man sich in dieser Ekliptikebene befinden. Die
Sterne bzw. Planeten von Außerirdischen sollten also entlang der Ekliptik
liegen, um eine Chance zu haben, Erde, Jupiter oder andere Planeten vor unserer
Sonne vorüberziehen zu sehen. Mit dieser Frage hat sich übrigens auch die
Wissenschaft beschäftigt und den Sachverhalt auch bei Forschungsprogrammen
berücksichtigt. Siehe dazu etwa
SETI:
Suche im Schützen und im Stier vom 6. Juni 2008 und
Extrasolare Planeten: Von wo die Erde vor der Sonne vorüberzieht vom 22.
Otober 2020.
(ds/17. März
2023)
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