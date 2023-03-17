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Aus welcher Richtung müssten Außerirdische auf unser Sonnensystem schauen, damit sie einen Transit von Jupiter oder der Erde beobachten könnten?

 Die Ebene, in der sich die Erde um die Sonne bewegt, bezeichnet man als Ekliptikebene, die Ekliptik ist die scheinbare Bahn der Sonne an unserem Himmel. Auch alle anderen Planeten des Sonnensystems befinden sich ungefähr in dieser Ebene, weshalb sie sich im Bereich rund um die Ekliptik beobachten lassen. Hier finden sich auch die Sternbilder des Tierkreises.

 Um nun eines Transits eines Planeten unseres Sonnensystems vor der Sonne beobachten zu können, sollte man sich in dieser Ekliptikebene befinden. Die Sterne bzw. Planeten von Außerirdischen sollten also entlang der Ekliptik liegen, um eine Chance zu haben, Erde, Jupiter oder andere Planeten vor unserer Sonne vorüberziehen zu sehen. Mit dieser Frage hat sich übrigens auch die Wissenschaft beschäftigt und den Sachverhalt auch bei Forschungsprogrammen berücksichtigt. Siehe dazu etwa SETI: Suche im Schützen und im Stier vom 6. Juni 2008 und Extrasolare Planeten: Von wo die Erde vor der Sonne vorüberzieht vom 22. Otober 2020. (ds/17. März 2023)

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