In welcher Distanz befindet sich der entfernteste bekannte Exoplanet?

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Als entfernteste bekannte extrasolare Planeten gelten die Planeten SWEEPS-11 um den Stern SWEEPS J175902.67−291153.5 und SWEEPS-04 um den Stern SWEEPS J175853.92−291120.6. Beide Planetensysteme liegen im Sternbild Schütze und sind etwa 27.710 Lichtjahre von der Sonne entfernt.
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