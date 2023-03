Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wir können uns weder ein endliches oder ein unendliches Universums vorstellen, noch die Zeit vor dem Urknall. Sind wir nicht komplett ahnungslos? Es gibt gerade im Bereich der Kosmologie noch jede Menge offene Frage und viele Aspekte unserer Welt, die sich unseren alltäglichen Erfahrungen entziehen. Trotzdem würde ich die Menschheit nicht als "komplett ahnungslos" bezeichnen wollen, denn schon die Tatsache, dass wir uns der Grenzen unseres Wissens bewusst sind und diese Grenzen über die Jahre auch immer weiter verschieben, zeigt doch, dass sich unser Wissen entwickelt. Vor 100 Jahren glaubte man noch, dass das gesamte Universum nur aus der Milchstraße besteht und vor einem halben Jahrtausend dachte man, dass die Erde im Zentrum der gesamte Welt steht. Da sind wir inzwischen deutlich weiter. Die heutige Beschreibung der Welt mag zwar noch nicht perfekt sein, doch beschreibt dieses "Standardmodell" unser Universum so gut, dass Raumfahrt, Kommunikation und modernste Anwendungen möglich sind, die schon sehr genaue Kenntnisse erfordern. In unserem näheren Umkreis sind wir also alles andere als ahnungslos. Und der Rest ist ein spannendes Forschungsgebiet für die Wissenschaft von heute und morgen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.