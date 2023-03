Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn Licht aus Wasser wieder austritt, hat es dann wieder die Geschwindigkeit von vor dem Eintritt? Die Geschwindigkeit von Licht in einem bestimmten Medium, also in Wasser, Glas oder auch Luft, hängt immer vom sogenannten Brechungsindex ab. Licht im Vakuum breitet sich exakt mit Lichtgeschwindigkeit aus, in der Luft ist Licht ganz geringfügig langsamer. Tritt Licht in Wasser ein, reduziert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle deutlich, wenn das Licht das Wasser aber wieder verlässt, kann es sich wieder mit der Geschwindigkeit ausbreiten, die dem Brechungsindex des Mediums entspricht, in dem es sich dann befindet. Ist dies das Medium, durch das das Licht vor Eintritt ins Wasser lief, hat es wieder seine alte Geschwindigkeit. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.