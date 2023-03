Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Denken wir nicht zu kurz, wenn wir davon ausgehen, dass Leben nur auf einem Planeten und mit flüssigem Wasser usw. möglich ist? Man kann hier natürlich beliebig spekulieren, doch muss die Wissenschaft ja von etwas ausgehen, was man kennt - und dies ist bislang nur das Leben auf der Erde. Dieses, so zumindest die aktuellen Theorien, hat sich auf der Erde und im Wasser entwickelt, wobei durchaus die Möglichkeit diskutiert wird, dass sich bestimmte Bausteine schon im All gebildet haben. Je weiter man sich von dem uns bekannten Leben entfernt, desto spekulativer werden die Thesen dann. Man sollte auch nicht vergessen, dass wir noch nicht einmal für das irdische Leben sicher sagen können, wie und warum es einmal entstanden ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.