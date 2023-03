Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wären überall im Universum dieselben Sternbilder möglich? Sternbilder sind entstanden, weil Menschen an den Himmel geschaut und helle Sterne zu Figuren verbunden haben, die sie an Tiere, Gegenstände oder Geschöpfe aus mythologischen Erzählungen erinnert haben. Bereits auf der Erde hatten verschiedene Kulturen verschiedene Sternbilder oder haben in einer Sternkonstellation ganz unterschiedliche Dinge gesehen. Und wenn wir uns auf anderen Planeten in unserer Milchstraße befinden würden, sähe der Sternhimmel komplett anders aus: Es würden neue Muster entstehen und bekannte Konstellationen verschwinden. Selbst wenn wir auf der Erde bleiben, verändert sich mit der Zeit unsere Position in der Milchstraße und zudem die Position der anderen Sterne, so dass auch von hier aus gesehen irgendwann die uns bekannten Sternbilder nicht mehr erkennbar sein werden. In anderen Galaxien hätten wir dann wieder eine ganz neue Auswahl an hellen Sternen, aus denen wir Sternbilder erschaffen könnten - von Dauer wären aber auch die nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.