Könnten die Vulkane auf dem Planeten Mars in ferner Zukunft wieder aktiv werden? Unstrittig ist heute, dass es in der Vergangenheit des Mars intensiven Vulkanismus gab: Auf der Oberfläche des Roten Planeten lassen sich beispielsweise Spuren von Lavaflüssen und gewaltige Vulkane finden, darunter mit Olympus Mons der größte Vulkan im Sonnensystem. Sie alle gelten heute allerdings als erloschen. In den letzten Jahren hat man jedoch Hinweise darauf gefunden, dass die letzten vulkanischen Aktivitäten nicht mehrere 100 Millionen Jahre, sondern nur einige Millionen Jahre oder sogar noch kürzere Zeit zurückliegen. Das führte zu Spekulationen, dass manche Vulkane auf dem Planeten noch nicht endgültig erloschen sein könnten. Beobachtet hat man vulkanische Aktivität auf dem Mars bislang allerdings nicht und sicher dürfte auch sein, dass der Vulkanismus mit der Zeit eher abklingt. Eine definitive Antwort aber, ob einige Vulkane nur "schlafen" und vielleicht doch noch einmal Aktivität zeigen könnten, hat die Wissenschaft bislang nicht.