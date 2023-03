Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bis wann ist der grüne Komet noch ohne Hilfsmittel zu sehen und wo? Der Komet C/2022 E3 (ZTF) hatte Ende Januar den erdnächsten Punkt seiner Passage durch das Sonnensystem erreicht und entfernt sich aktuell wieder von Erde und Sonne. Seine maximale Helligkeit lag ungefähr an der Sichtbarkeitsgrenze des bloßen Auges, doch muss man schon ein erfahrener Beobachter sein und sich an einem wirklich dunklen Ort befinden, um den Kometen auch tatsächlich ohne optische Hilfsmittel zu finden. Ein Fernglas lohnt also auf jeden Fall, auch da ZTF in den kommenden Tagen immer lichtschwächer werden wird. Der Komet ist noch praktisch die gesamte Nacht über zu sehen und befindet sich aktuell im Sternbild Fuhrmann. In den kommenden Tagen wandert er weiter in den Stier. Am Wochenende befindet er sich hier nicht weit vom Planeten Mars entfernt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.