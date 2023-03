Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum wird so häufig bei Roten Zwergsternen nach Planeten gesucht und vergleichsweise wenig bei sonnenähnlichen Sternen? Rote Zwergsterne stellen den häufigsten Sternentyp in unserer Milchstraße dar und auch bei vielen Sternen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft handelt es sich um Rote Zwerge. Das macht natürlich die Frage nach der Existenz von Planeten sehr spannend. Es gibt aber noch einen weiteren Grund: Eines der Verfahren der Planetensuche ist die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode, bei der der Einfluss ausgewertet wird, den ein umlaufender Planet auf seinen Zentralstern hat. Dieser Einfluss hängt von der Masse und der Entfernung des Planeten von seiner Sonne ab. Erdähnliche Planeten, die in etwa so weit von ihrem Stern entfernt sind wie die Erde von der Sonne, sind auf diese Weise aktuell nur sehr schwer nachzuweisen, weil ihr Einfluss auf den Stern zu gering sind. Rote Zwergsterne allerdings sind deutlich masseärmer und leuchtschwächer als die Sonne. Die interessante "lebensfreundliche" Zone um solche Sterne liegt wesentlich näher am Stern als in unserem Sonnensystem und die dort umlaufenden Planeten haben somit einen erheblich größeren Einfluss auf den jeweiligen Stern und sind damit auch einfacher nachweisbar. Auch dies macht Rote Zwergsterne interessant. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.