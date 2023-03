Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist Uranus ein Gas- oder Eisplanet? Die vier äußeren Planeten des Sonnensystems, also Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun galten lange Zeit als "Gasriesen". Inzwischen weiß man aber, dass sich die Zusammensetzung der beiden äußeren Riesenplaneten deutlich von der Jupiters und Saturns unterscheidet: Bei ihnen ist etwa der Anteil an Wasserstoff deutlich geringer. In der Astrophysik und den Planetenwissenschaften bezeichnet man flüchtige chemische Verbindungen, deren Gefrierpunkt bei über -173,15 Grad Celsius (entsprechend 100 Kelvin) liegt, als "Eise". Dazu zählen beispielsweise Wasser, Ammoniak und Methan. So hat es sich inzwischen eingebürgert, Uranus und Neptun als "Eisriesen" zu bezeichnen. Es handelt sich also nicht um "Eisplaneten" - denn beide haben eines mit Sicherheit nicht: Eine feste Oberfläche, die man bei einem Eisplaneten erwarten würden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.