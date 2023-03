Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann irgendjemand sicher sagen, dass es irgendwo im All noch intelligentes Leben gibt bzw. es schon einmal damit Kontakt gab? Nein, die Wissenschaft hat keinerlei Hinweise auf die Existenz von Leben oder sogar intelligentem Leben an anderen Orten im Universum. Es gibt auch keinerlei Hinweise auf Kontaktversuche. Die Annahme vieler Forscherinnen und Forscher, dass es irgendwo noch Leben und vielleicht sogar intelligentes Leben geben sollte, beruht allein auf Wahrscheinlichkeitsüberlegungen: Wir haben inzwischen so viele Planeten um andere Sterne entdeckt und es gibt so viele weitere, noch nicht untersuchte Sterne allein in unserer Galaxie, dass es - auch angesichts der unzähligen weiteren Galaxien - einfach unwahrscheinlich erscheint, dass wir tatsächlich die einzigen intelligenten Lebensformen im Universum sein sollten. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, dass es auch wahrscheinlich ist, dass wir irgendwann Kontakt zu einer der anderen Zivilisationen aufnehmen können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.