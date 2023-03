Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man auf dem Mars Geräusche und Gerüche wahrnehmen? Ja, man kann Geräusche auf dem Mars wahrnehmen, obwohl der Mars eine sehr viel dünnere und auch eine anders zusammengesetzte Atmosphäre hat, was beides die Ausbreitung von Schallwellen beeinflusst. Geräusche sind dadurch leiser und klingen gedämpft. Man müsste zudem länger warten, bis man ein Geräusch aus der Entfernung hört. Höhere Töne, wie etwa Pfeifen oder Vogelgesang, wären auf dem Mars fast unhörbar. Allerdings hätte man auf dem Mars sowieso einen Raumanzug an, da Menschen die Marsatmosphäre nicht atmen können. So würde die Kommunikation vermutlich über Funk laufen. Gerüche wären somit auch nicht direkt mit der Nase wahrnehmbar. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.