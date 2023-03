Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sorgt Xenon für eine bessere Performance bei Raketentriebwerken? Entscheidend ist hier nicht die Verwendung des Edelgases Xenon, sondern vielmehr das Antriebsprinzip: Xenongas ist ein Treibstoff, der für sogenannte Ionentriebwerke verwendet wird. Dieses Gas wird ionisiert und dann elektrisch auf eine Geschwindigkeit von etwa 30 Kilometer/Sekunde beschleunigt und ins Weltall ausgestoßen. Dadurch bekommt die Sonde einen leichten Schub in die Gegenrichtung. Der Vorteil dieses Antriebs liegt darin, dass er im Vergleich zu herkömmlichen - also chemischen - Triebwerken etwa zehnmal effektiver ist und man so beim Start der Sonde Treibstoff und damit Startgewicht sparen kann. Allerdings hat der Ionenantrieb auch einen Nachteil: Die Beschleunigung ist nur sehr gering, man muss also lange warten, um eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.