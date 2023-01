Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die Sonne bewegt sich doch gemeinsam mit vielen anderen Sternen um das Milchstraßenzentrum. Müssten daher nicht die Abstände zu den anderen Sternen gleich bleiben? Die Sonne bewegt sich - genau wie alle anderen Sterne der Milchstraße - um das Milchstraßenzentrum, allerdings bewegen sich alle Sterne auf ihren eigenen individuellen Bahnen. Dadurch können sich die Abstände zu Sternen über lange Zeiträume sehr deutlich ändern: Einige Sterne, die heute noch viele Lichtjahre von uns entfernt sind, werden in Zukunft das Sonnensystem in relativ geringem Abstand passieren. Man darf sich die Bewegungen von Sternen in der Milchstraße nicht so vorstellen, als wären sie auf den Speichen eines großen Rades befestigt, das sich langsam dreht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.