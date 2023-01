Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann wird der Mond so weit von der Erde entfernt sein, dass er wegdriftet? Das wird nicht passieren: Der Mond entfernt sich aktuell in jedem Jahr zwar um rund drei Zentimeter von der Erde, doch geht das nicht auf alle Ewigkeit so weiter. Grund für die allmähliche Entfernung sind die Gezeitenwechselwirkungen zwischen Erde und Mond: Dadurch wird die Eigenrotation der Erde abgebremst und der Mond entfernt sich von dieser. Das setzt sich theoretisch so lange fort, bis die Erde für eine Drehung um die eigene Achse genau so lange benötigt, wie der Mond für eine Umdrehung um die Erde - ein Tag wäre damit einen Monat lang. Wenn das passiert ist, steht der Mond immer über demselben Ort der Erde und er hat auch keinen Einfluss mehr auf Ebbe und Flut. Dieser Zustand könnte stabil sein, wenn nicht die Sonne weiterhin eine Gezeitenwirkung auf die Erde ausüben würde. Dies sollte dazu führen, dass sich der Mond nun wieder langsam der Erde annähert. Es gibt also keine Chance, dass der Mond irgendwann einfach so ins All abdriftet. Eine Sache ist noch wichtig: Es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, dass das oben beschriebene Szenario eintritt. Tag und Monat werden nämlich erst in rund 50 Milliarden Jahren gleich lang sein - bis dahin ist unsere Sonne längst zum roten Riesenstern und anschließend zum Weißen Zwerg geworden und könnte die Erde bei diesem Prozess vielleicht sogar verschluckt haben. Sichere Vorhersagen über das Erde-Mond-System, die über die Roten-Riesen-Phase der Sonne in rund fünf Milliarden Jahren hinausgehen, sind also kaum möglich. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.