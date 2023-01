Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte der noch unentdeckte Planet Neun auch ein kleines Schwarzes Loch sein? Unter "Planet Neun" versteht man aktuell ein hypothetisches Objekt, das etwa die zehnfache Masse der Erde hat und die Sonne in etwa der 20-fachen Entfernung des Neptun umkreist - dies allerdings auf einer sehr unkreisförmigen, langgestreckten Bahn. Ob es Planet Neun gibt oder nicht, weiß man bislang nicht. Hinweise auf die mögliche Existenz ergeben sich aus der Beobachtung von anderen Objekten in den äußeren Regionen des Sonnensystems. Deren ungewöhnliche Bahnen könnten sich nämlich durch ein solches massereiches Objekt erklären. Natürlich könnte auch ein Schwarzes Loch mit der passenden Masse für die gleichen Effekte sorgen und es gibt tatsächlich Astronomen, die dies vorgeschlagen haben und auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man dies verifizieren könnten. Doch bis dies gelingt, bleibt auch das Spekulation - genau wie Planet Neun selbst. Man hofft allerdings durch Beobachtungen mit neuen Teleskopen, die den Nachthimmel großflächig beobachten können und gleichzeitig sehr empfindlich sind, die Existenz von Planet Neun (oder was es auch immer ist) bestätigen zu können - wenn ein solches Objekt denn existieren sollte. Ein geeignetes Instrument dafür wäre etwa das Vera C. Rubin Observatory. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.