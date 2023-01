Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Um was handelt es sich bei den Strahlenkreuzen bei Sternen auf den Bildern moderner Teleskope? Diese Lichtkreuze sind immer wieder auf Bildern beispielsweise des Weltraumteleskops Hubble, aber auch auf denen des Weltraumteleskops James Webb zu sehen und sie verraten in der Regel, welche Objekte auf dem Bild Vordergrundsterne in unserer Galaxie sind. Es sind aber nicht etwa Markierungen, die nachträglich eingefügt wurden: Es handelt sich bei diesen Kreuzen um Beugungserscheinungen, sogenannte Spikes, an Teilen der Teleskopoptik. Bei Hubble stammen sie von den vier dünnen Halterungen, mit denen der Sekundärspiegel des Teleskops befestigt ist. Sie sind besonders ausgeprägt bei hellen und punktförmigen Lichtquellen, also vergleichsweise nahen Sternen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.