Wie schnell ist die Lichtgeschwindigkeit? Die Geschwindigkeit des Lichts unterscheidet sich je nach Medium, also der Umgebung, in der sich das Licht ausbreitet. Im Vakuum (und damit praktisch im Weltraum) breiten sich Licht bzw. alle elektromagnetischen Wellen mit einer Geschwindigkeit von 299.792.458 Metern pro Sekunde aus, also mit knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde. In Wasser beträgt die Lichtgeschwindigkeit rund 225.000 Kilometer pro Sekunde, in Gläsern mit einem hohen Brechungsindex kann sie sogar nur 160.000 Kilometer pro Sekunden betragen.