Woran scheiterte James Cooks Beobachtung des Venustransits? Sie ist nicht gescheitert, ganz im Gegenteil: Der damals noch unbekannte Kapitän James Cook hatte 1769 den englischen Astronomen Charles Green nach Tahiti gebracht, der dort im Auftrag der Royal Society beobachten sollte, wie unser Nachbarplanet Venus genau zwischen der Erde und der Sonne hindurchzieht. Durch koordinierte Beobachtungen dieses Venustransits von verschiedenen Orten auf der Erde wollte man nämlich die Entfernungen im Sonnensystem genau bestimmen. Green und Cook bekamen das Schauspiel tatsächlich am 3. Juni 1769 zu sehen und Cook notierte in das Logbuch: "Den ganzen Tag zeigte sich keine Wolke und die Luft war völlig klar, sodass Mister Green und ich jeden erdenklichen Vorteil hatten bei der Beobachtung der ganzen Passage des Planeten Venus über die Scheibe der Sonne." Die Daten aus Tahiti flossen in die Berechnungen ein; als Abstand der Erde von der Sonne wurden 153 Millionen Kilometer ermittelt, was dem tatsächlichen Wert schon sehr nahe kommt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.