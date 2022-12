Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist das Zodiakallicht? Beim Zodiakallicht handelt es sich um ein Phänomen, das man insbesondere in sehr dunklen Regionen ohne jegliche Lichtverschmutzung beobachten kann. Dort kann längs der Ekliptik ein diffuser, in Horizontnähe breiterer Lichtkegel wahrgenommen werden. Dieses Zodiakallicht entsteht durch Reflexion und Streuung von Sonnenlicht an Partikeln die zwischen den Planeten um die Sonne kreisen. Ein Beispiel war als unser Bild des Tages am 3. September 2018 zu sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.