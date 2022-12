Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn Entfernungen von Galaxien mittels Cepheiden bestimmt werden, wie kann man da sicher sein, dass der ausgewertete Stern kein Vordergrundstern ist? Cepheiden sind für die Entfernungsbestimmung im All von Bedeutung, da sie eine sehr praktische Eigenschaft aufweisen: Es handelt sich bei ihnen um variable Sterne, die ihre Helligkeit periodisch ändern. Aus der Periode der Helligkeitsschwankungen kann man dabei auf ihre tatsächliche Helligkeit und damit auf ihre Entfernung von uns schließen. Wie kan man aber nun sicher sein, dass der beobachtete Stern nicht nur zufällig auf der Sichtlinie zwischen uns und der zu vermessenden Galaxie liegt? Nun, die Wahrscheinlichkeit dafür ist äußerst gering, da sich einzelne Sterne in der Regel nicht einfach so zwischen den Galaxien aufhalten. Wenn sich die Cepheide allerdings in unserer Milchstraße befände, würde sich dies aus der ermittelten Entfernung sehr schnell feststellen lassen. Meist werden zudem auch mehrere Cepheiden in einer Galaxie vermessen, um die Entfernung zu dem System zu bestimmen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.