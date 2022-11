Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso können Schwarze Löcher wachsen, wenn doch alles Material in ihnen verschwindet? Materie, die in ein Schwarzes Loch fällt, ist nicht wirklich verschwunden. Sie ist lediglich hinter dem sogenannten Ereignishorizont verborgen, man kann sie also nicht mehr sehen und sie kann auch nicht mehr mit der "Außenwelt" in Verbindung treten. Sie ist aber nicht durch ein wirkliches Loch aus unserer Welt gefallen, sondern wird Teil eines sehr kompakten Objektes, das durch diese Materie noch etwas massereicher wird. Dieses kompakte Objekt, das sehr viel Masse auf extrem kleinen Raum vereinigt, hat eine Entweichgeschwindigkeit, die so groß ist, dass sie über der Lichtgeschwindigkeit liegt. Da die Lichtgeschwindigkeit aber eine obere Grenze darstellt, ist diese Entweichgeschwindigkeit nicht erreichbar und somit kann nichts dem Objekt entkommen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.