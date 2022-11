Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten sich in der Staubspur, die für die Leoniden verantwortlich sind, auch größere Objekte befinden, eventuell auch gefährliche? Es kommt immer wieder vor, dass sich in der Staubspur, die ein Komet bei seinem Flug durch das innere Sonnensystem hinterlassen hat, und die dann für einen Meteorstrom sorgt, auch einmal etwas größere Brocken befinden. Diese werden dann beispielsweise als sogenannte "Feuerkugeln" sichtbar. Wirklich gefährlich sind diese nicht - zumindest solange man nicht von dem Meteoriten getroffen wird, der es eventuell bis auf den Erdboden schafft. Nicht komplett auszuschließen sind natürlich noch etwas größere Brocken, die - wie etwa beim Meteor über Tscheljabinsk - durch eine Explosion in der Atmosphäre für Schäden am Boden sorgen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.