Sehen wir von der Erde aus auch immer die gleiche Seite der Sonne? Nein. Immer die gleiche Seite des Mondes sehen wir deshalb, weil der Erdtrabant für eine Drehung um die eigene Achse so lange benötigt, wie für eine Umrundung der Erde. Das ist bei der Sonne anders: Für eine Umrundung der Sonne benötigt die Erde ein Jahr. Die Sonne als ein gewaltiger Ball aus Gas rotiert - anders als der Mond - nicht wie ein starrer Körper um die eigene Achse, sondern dreht sich in verschiedenen Regionen unterschiedlich schnell. Am Äquator benötigt die Sonne beispielsweise für eine Umdrehung etwa 25 Tage und neun Stunden, am 75. Breitengrad hingegen sind es rund 31 Tage und 19 Stunden - also deutlich schneller als die Zeit, die die Erde für eine Umrundung benötigt. Die Drehung der Sonne kann man beispielsweise auch anhand von Sonnenflecken verfolgen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.