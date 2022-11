Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was waren die Beobachtungen und die Erwartungen bei den Supernova-Messungen von Perlmutter und Co.? Zwei Gruppen, das "Supernova Cosmology Project" (mit Saul Permutter) und das "High-z Supernova Search Team" versuchten in den 1990er Jahren etwas über die Expansion des Kosmos herauszufinden. Dazu beobachteten sie Supernova-Explosionen in großer Distanz und bestimmten deren exakte Entfernung. Auf diese Weise konnten die Teams die Expansion des Universums in der Vergangenheit bestimmen. Erwartet hat man damals die Bestätigung eines der kosmologischen Modelle über die Entwicklung des Universums: Danach sollte sich das Weltall entweder ausdehnen und irgendwann wieder kollabieren oder aber immer weiter ausdehnen, dies aber immer langsamer. Stattdessen fanden beide Teams, dass sich die Ausdehnung des Universums mit der Zeit beschleunigt. Was genau dafür verantwortlich ist, weiß man nicht, man nennt es bislang "Dunkle Energie". Für die Entdeckung erhielten die beiden Teams 2011 den Physik-Nobelpreis. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.