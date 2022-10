Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum lassen sich Planetenbahnen so gut berechnen, obwohl doch ein großer Teil der Materie der Milchstraße "dunkel" ist? Dunkle Materie macht sich nur durch ihre Gravitationswirkung bemerkbar und Dunkle Materie sollte es theoretisch auch in unserem Sonnensystem geben. Allerdings werden die Bewegungen von Planeten und anderen Objekten hier hauptsächlich von der Sonne (und ein wenig auch von den anderen Planeten im Sonnensystem) bestimmt, so dass man diese Bewegungen schon sehr exakt bestimmen kann. Ein Wissenschaftler hat kürzlich aber einmal ausgerechnet, wie stark der Einfluss der Dunklen Materie die Bahn einer Sonde wie Pioneer 10 beeinflussen sollte, die schon seit rund 50 Jahren im Sonnensystem unterwegs ist. Er kam auf eine Abweichung von gerade einmal 1,5 Metern, was weit jenseits der Messgenauigkeit liegt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.